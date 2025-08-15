Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi, İstifaları Getirdi

AYDIN’DA SİYASİ DEĞİŞİMLER

Aydın siyasetinde yaşanan son gelişmeler, dengeleri değiştiren yeni istifalara yol açtı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin çocukları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. 13 yıldır belediye bünyesinde çalışan Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Özmen, yaptığı paylaşımda “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KARDEŞİNDEN BENZER AÇIKLAMA

Özmen’in istifasının ardından kardeşi Özgür Saatçi de benzer nedenlerden dolayı belediyedeki görevinden ayrıldığını belirtti. Her iki istifa, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendiriliyor. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içinde tartışmalara neden olmuş; bu süreçte bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de istifalarını açıklamıştı.