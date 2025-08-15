Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi Sonrası İstifalar

AYDIN SİYASETİNDE YENİ İSTİFALAR

Aydın siyasetinde dengeleri değiştiren gelişmeler sonrasında yeni istifalar yaşanıyor. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan çocukları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması sonrasında görevlerinden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu. 13 yıl boyunca belediye bünyesinde hizmet eden Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Özmen, paylaşımında “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

KARDEŞİ DE GÖREVİNDEN AYRILDI

Merve Saatçi Özmen’in ardından, kardeşi Özgür Saatçi de benzer gerekçelerle belediyedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu istifalar, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendirilirken, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içindeki bazı kesimlerde tartışmalara neden oldu. Özellikle bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Bu gelişmeler, Aydın siyasetinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor ve CHP içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.