Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi Sonrası İstifalar

AYDIN SİYASETİNDEKİ DEĞİŞİM

Aydın siyasetinde dengeleri etkileyen gelişmeler neticesinde yeni istifalar yaşanıyor. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan çocukları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından çalıştıkları görevlerden ayrıldıklarını bildirdi. Uzun bir süre, 13 yıl boyunca belediye bünyesinde görev yapan Merve Saatçi Özmen, istifa kararını sosyal medya üzerinden paylaştı. Özmen, yazısında “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN BENZER TEPKİ

Özmen’in ardından kardeşi Özgür Saatçi de benzer nedenlerle belediyedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Her iki istifa, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendiriliyor. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içinde tartışmaların başlamasına neden olmuş; bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de kendi görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.