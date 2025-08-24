Çerçioğlu’nun Geçişi Tartışma Yarattı

ÇERÇİOĞLU’NUN PARTİ DEĞİŞİMİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi siyasette önemli yankılar uyandırıyor. Bu gelişmeyle birlikte kulislerde, “İzmir’den aday olacak” şeklinde söylentiler ortaya çıktı.

CHP’DE TARTIŞMALAR ARTIYOR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında yaptığı açıklamada, Çerçioğlu’nun bu iddialara verdiği yanıtı paylaştı. Burhan, Çerçioğlu’nun parti değişikliği sonrası CHP içinde artan tartışmalara dikkat çekerek, “Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar yapmaya başladı. Özellikle İzmir için söz alarak geçtiği iddiaları tamamen dezenformasyondur” dedi. Ayrıca Burhan, “Seçimlere 4 yıl var, siyasette bu süre içinde çok şey değişebilir. Ancak bu tarz haberler manipülatif nitelikte” şeklinde konuştu.

ÇERÇİOĞLU’NDAN YALANLAMA

Burhan, ayrıca bu iddiaları bizzat Özlem Çerçioğlu’na da sorduğunu vurguladı ve onun yanıtını aktardı: “Kendisi ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz’ dedi.” Bu gelişmeler, siyasetin dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor.