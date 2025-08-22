Çerçioğlu’nun Parti Değişimi Tartışma Yarattı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ TARTIŞILMAKTADIR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 23 yıl boyunca milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yaptıktan sonra AK Parti’ye geçmesi, kamuoyunda ciddi çatışmalara yol açıyor. Çerçioğlu’nun bu kararı aleyhinde çıkan tepkiler, protestolarla her fırsatta kendisini göstermekte.

HALK KONSERİ BEĞENİ GÖRMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlenen halk konseri, vatandaşların ilgisizliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Çeştepe sakinleri, kısa bir süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na karşı tepkilerini, etkinliğe katılmayarak göstermiş oldu. Konser alanında birçok sandalyenin boş kalması dikkat çekti.

KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Çerçioğlu’nun düzenlediği halk konserine katılımın olmaması ve etkinlik alanında çekilen görüntüler, kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Konuyla ilgili gazeteci Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez” şeklindeki sözleriyle durumu değerlendirdi.