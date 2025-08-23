Ceren Benderlioğlu, Tatil Paylaşımlarıyla Gündemde

IRMAK KARAKTERİNE HAYAT VEREN CEREN BENDERLİOĞLU’NUN TATİL POZLARI

KANAL D’nin gelecek hafta sete çıkacak dizisi Eşref Rüya’da dikkat çeken Irmak karakteriyle öne çıkan oyuncu Ceren Benderlioğlu, sezon arası tatilinde. Sosyal medyada paylaştığı tatil pozları ile hayranlarının ilgisini çeken başarılı oyuncu, bu karelerle onlarla özlem gideriyor.

TATİL POZLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Enerjisi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Benderlioğlu, deniz kenarından paylaştığı pozlarla takipçilerinden büyük bir ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımlarına çok kısa bir süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni gelirken, hayranları ‘Irmak’ın tatil ışıltısı’ ve ‘Doğal güzellik’ gibi yorumları ile destek verdi.

EŞREF RÜYA TEKRAR BÖLÜMLERİ HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Tims&B imzalı Eşref Rüya dizisi, ilk sezon tekrar bölümleriyle pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelecek. Sevilen dizi, yeni bölümleriyle de izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.