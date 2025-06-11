Ceren Bıyıklı, Araçlara Zarar Verdi. Dava Açıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Şişli’de meydana gelen olayla dikkat çekti. İddialara göre, o gece beş ayrı noktada beş araca zarar verdiği gerekçesiyle hakında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, Bıyıklı’nın beş farklı otomobile zarar verdiğine dair ciddi suçlamalar yer aldı. Olay sonrası başlatılan soruşturma sonucu ceza davası açıldı.

SAVUNMA VE RUH SALGINLIĞI

Bıyıklı, suçlamaları kabul ederek şu sözleri sarf etti: “Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum.” Oyuncunun avukatı da müvekkilinin bir süredir ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü ifade etti. Bu durumu destekleyen hastane raporları mahkemeye sunuldu. Ayrıca, Bıyıklı’nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan değerlendirme talep edildi.

MADDİ ZARAR VE UZLAŞMA TEKLİFİ

Zarar gören araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. bulunuyor. Mağdurlar, araçlarındaki hasarın 25.000 ila 35.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, bazıları uğradıkları zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise uzlaşmaya olumlu yaklaşarak, “Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım” şeklinde bir ifade kullandı.

MAHKEME KARARLARI VE GELECEK ADIMLAR

Mahkeme heyeti, oyuncunun cezai sorumluluğunu belirlemek için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden ayrıntılı bir sağlık raporu talep etti. Ceren Bıyıklı hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ise devam ediyor. Dava dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilebilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.