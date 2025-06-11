Ceren Bıyıklı Olayı Medyada Yer Aldı

OLAYIN ARKA PLANI

Tiyatro ve televizyon dünyasında yer alan Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli’de yaşanan bir olayla gündeme geldi. Bu gece, beş farklı noktada beş araca zarar verdiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bıyıklı’nın beş ayrı otomobile zarar verdiği yönünde ciddi suçlamalar bulunuyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde ceza davası açıldı.

SAVUNMA VE RUH HALİ

Suçlamaları kabul eden Bıyıklı, savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum.” Oyuncunun avukatı, müvekkilinin bir süredir ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti. Bu durumu destekleyen hastane raporları da mahkemeye sunuldu ve Bıyıklı’nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan değerlendirme talep edildi.

MÜŞTEKİLERİN TALEPLERİ

Zarar gören araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. bulunuyor. Mağdurlar, araçlardaki hasarın 25.000 ila 35.000 TL arasında değiştiğini ifade etti. Bazı müşteriler, uğradıkları zararın karşılanması durumunda şikayetlerinden vazgeçebileceklerini belirtti. Sanık Bıyıklı ise uzlaşmaya sıcak baktığını dile getirerek, “Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım” şeklinde konuştu.

DAVA SÜRECİ VE SONUÇLAR

Mahkeme heyeti, oyuncunun cezai sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden detaylı sağlık raporu talep etti. Ceren Bıyıklı hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ise sürüyor. Dava dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilebilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.