Ceren Önder Kandemir Yazar Ve Kızıdır

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HASTALIK DURUMU

DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi olan Sırrı Süreyya Önder, bu akşam ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme, kamuoyunda merak uyandırırken, Önder’in kızı Ceren Önder hakkında da çeşitli konular gündeme geldi.

CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR?

Ceren Önder Kandemir, tanınmış isim Sırrı Süreyya Önder’in tek çocuğu olarak 1992 yılında dünyaya geldi. İlk evliliğini 2015 yılında Emre Abay ile yapan Kandemir, daha sonra Yasin Cem Kandemir ile ikinci bir evlilik gerçekleştirdi. Yazarlık kariyerine devam eden Ceren Önder Kandemir, edebiyat alanındaki yetenekleri ile biliniyor. Sosyal ilişkileri ve aile bağları, onun hayat hikayesinin ilginç yönlerini oluşturuyor.