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Cerensu Yine Kayıp Olarak Aranıyor

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KAYIP BİR GENÇ KIZ: CERENSU

Denizli’de, annesi işe gittikten sonra evden ayrılan 15 yaşındaki Cerensu’dan 4 gündür haber alınamıyor. Bu, şehrin gündemini meşgul eden endişe verici bir durum olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında da benzer bir olay yaşandı ve Cerensu o dönemde kayıp olarak aranmıştı. Kız çocuğu, o zaman Ankara’da bulunmuştu. Annesinin kayıp ihbarı yapmasının ardından durum yetkililer tarafından ciddiyetle ele alınmıştı.

FARKINDALIK YARATILMASI GEREKEN BİR DURUM

Cerensu’nun kaybolması, toplumda kayıp çocuklar konusundaki farkındalığın artması gereken bir konuyu gündeme getiriyor. Ailelerin çocuklarıyla olan iletişimini ve güvenliğini artırmaları gerektiği, buna dair yapılacak çalışmaların önem taşıdığı düşünülebilir. Cerensu’nun bulunması için yetkililerin çabaları devam ediyor.

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