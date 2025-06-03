Çerkeş Et Kombina Tesisi Hazır

ET KOMBİNA TESİSİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Çerkeş Belediyesi, 2018 yılından itibaren her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda vatandaşların kesim ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlandı. Bölge sakinleri ve ilçe dışından gelen kasaplar, tesiste hayvanlarını hijyenik bir ortamda kestirip işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA HIZLI HİZMET SUNUYOR

Çerkeş Et Kombina Tesisi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veriyor ve günde 150 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirebiliyor. İçerisinde yer alan 3 adet soğuk hava deposu ile kesilen hayvanların etleri, bayram boyunca muhafaza edilebiliyor. Ayrıca, Çerkeş Belediyesi Et Kombina Tesisi’nde kurban kesimi yaptıran vatandaşlara, talep etmeleri durumunda karkas etler için ücretsiz soğuk hava deposu hizmeti sunulacak. İlçe merkezine ise steril et nakil aracı ile ücretsiz sevkiyat hizmeti sağlanacak.

BAŞKAN SOPACI’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, “Modern altyapısı ve tecrübeli kasaplarıyla hizmet veren Çerkeş Et Kombina Tesisi’miz, vatandaşlarımızın kurban ibadetini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceği şekilde hazır hale getirilmiştir. Tüm hemşehrilerimizi bu yıl da Çerkeş Et Kombina Tesisi’mize bekliyor, kurban kesimi sürecinde kolaylık, huzur ve güven sunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.