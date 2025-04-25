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Çerkeş’te 23 Nisan Tiyatro Etkinliği

ETKİNLİK DETAYLARI

Çerkeş ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Şeydeki Şey” adındaki tiyatro oyunu sahnelendi. Çerkeş Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, etkinlik, Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve oyunun yönetmenliğini Koray Karaca üstlendi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, Çerkeş Belediyesi’nin tiyatro, sinema ve gösteri etkinliklerini artırma kararlılığını vurguladı. Başkan Sopacı, “Belediyemiz Kültür Merkezini 2022 yılında ilçemize kazandırdıktan sonra her ay düzenli olarak Ankara Devlet Tiyatroları tarafından ve çeşitli organizasyonlar ile Çerkeşli hemşerilerimizi tiyatro, sinema ve etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz.” diyerek, etkinliklere gösterilen yoğun ilgi için belediyenin hemşerilerine teşekkür etti.

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