Haberler

Çerkeş’te 265 Bin Fidan Dikildi

265 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Çerkeş’te son 11 yıl içerisinde toplam 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğu duyuruldu. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana ilçenin her noktasında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini aktardı.

YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞILMAKTADIR

Her yıl düzenli olarak fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sopacı, “Hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çerkeş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Bu çalışmalara olan bağlılıkları ile daha ağaçlık bir ilçenin temeline katkıda bulunduklarını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Mayıs İhracatı 24 Milyar Geçti

Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs ayında ihracatın 24 milyar 800 milyon doları aştığını ve yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.
Haberler

Maltepe’de Kadın Sürücüye Saldırdılar

Maltepe'de trafikte yaşanan bir tartışma sonrası, kadın sürücünün telefonunu kırarak darp eden iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, kadının çocuklarıyla birlikte olduğu anlarda gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.