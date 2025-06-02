Çerkeş’te 265 Bin Fidan Dikildi

265 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Çerkeş’te son 11 yıl içerisinde toplam 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğu duyuruldu. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana ilçenin her noktasında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini aktardı.

YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞILMAKTADIR

Her yıl düzenli olarak fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sopacı, “Hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çerkeş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Bu çalışmalara olan bağlılıkları ile daha ağaçlık bir ilçenin temeline katkıda bulunduklarını belirtti.