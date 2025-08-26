Çerkeş’te Yangın Sonucu Araç Kahrı

ÇANKIRI’DA YANGIN OLAYI

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen bir yangında ahır ve samanlık zarar gördü. Dikenli köyünde Aksu ailesine ait olan ahır ile samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

KURUMSAL MÜDAHALE

Yangının haber verilmesinin ardından köye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı; ancak yangın sonucunda ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz duruma geldi.