Çerkezköy Boya Fabrikasında İş Kazası

OLAYIN GELİŞİMİ

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında, iddiaya göre reçine kazanına düşen bir parçayı almak isterken iki işçi, kazandaki kimyasaldan etkilenerek ağır bir kaza yaşadı. Fabrikada çalışan Ferdi H., kazana girmesinin ardından kısa bir süre içinde kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilinç kaybı yaşadı. Olay sırasında Ferdi H.’yi baygın bulan M.D., onu kurtarmaya çalıştığı sırada aynı kimyasaldan etkilenerek bayıldı.

DURUMUN HABER VERİLMESİ

Diğer işçiler, iki işçiyi kazanda baygın bulduktan sonra durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygın halde bulunan M.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kazandan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ferdi H. ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kazandan çıkarıldı. Ancak, talihsiz işçi olay yerinde bekleyen ambulans içerisinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÖNLEMLER VE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin KBRN bölümüne ekipler tarafından şerit çekildi ve gerekli önlemler alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.