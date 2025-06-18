Çerkezköy’de Çocuk Asansör Boşluğuna Düştü

ÇOCUĞUN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞMESİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki H.H.Ö. ağır yaralandı. Olay, Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Çocuk, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından, ihbar üzerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi süreci devam ediyor.