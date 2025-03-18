Çerkezköy’de Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı

DURUMUN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, sabah saat 08.00 sıralarında doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu olay sırasında 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, meydana gelen hasar nedeniyle çevredeki binaların camları da kırıldı.

EKDİKLEN MÜDAHALELER

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Patlama nedeniyle binanın 4. katında mahsur kalan 4 kişi, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu, itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü olay yerinde bulunarak çalışmaları takip etti. Günlü, “Patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğu” bilgisini verdi. Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralı 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti. Ayrıca patlamanın kesin nedeninin yapılacak çalışmalar sonucunda netleşeceğini ifade etti.