Çerkezköy’de Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı

DOĞALGAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, bir binada iddialara göre doğalgaz patlaması yaşandı ve bu olay sonucunda bir yangın çıktı. Yangın, Bağlık Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında binada bulunan herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre, yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, gazetecilere durum hakkında bilgi verdi.

ÇIKAN YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından araştırma başlatıldı. Olayın ardından yapılan incelemeler, benzer durumların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde ilerleyiş gösterecek.