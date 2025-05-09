Çerkezköy’de Et Ürünlerine Denetim Yapıldı

ŞOK DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, şüpheli et görüntüleri sonrası bir zincir markette kapsamlı bir denetim yapıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlayan denetim sürecinde, marketin depo ve kasap reyonlarından et örnekleri alındı ve bu numuneler laboratuvar analizi için gönderildi. Yapılan inceleme, gıda mevzuatına aykırı durumların tespit edilmesi üzerine İstanbul ile birlikte Edirne, Kırklareli ve Bursa gibi diğer illerde de yapılan benzer uygulamalarla genişletildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTILAR

Denetim, Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve kolluk ekiplerinin iştirakiyle gerçekleştirildi. Alınan numuneler, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’ne ulaştırıldı ve burada mikrobiyolojik analizler yapılacak. Öte yandan, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, tarihi geçmiş etlerin satışına dair gelen ihbarlar üzerine “ürkütücü mesajlar” ile bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden biri denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Alınan numunelerin soğuk zincir kırılmadan laboratuvara aktarıldığı ve en kısa zamanda analiz sonuçlarının beklendiği belirtildi. Bu süreç, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük öneme sahip bir konu olarak değerlendiriliyor. Yürütülen denetimlerle, zincir marketin faaliyetlerinin ne şekilde yürütüldüğü ve ürünlerin güvenilirliği üzerinde durulmakta.