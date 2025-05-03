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Çerkezköy’de Fabrika Yangını Patlama Sesleri

YANGINDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR DUYULDU

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası’nda meydana gelen yangın, üst üste patlama sesleriyle birlikte ilerliyor. Fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı. Yangın sırasında duyulan patlama sesleri, çevredeki birçok kişiyi tedirgin etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının etkisiyle yükselen yoğun siyah dumanlar, bölgeden kilometrelerce uzaktan gözlemlenebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ile polis ve jandarma güçleri sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye girişler geçici olarak kapatıldı.

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