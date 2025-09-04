Çerkezköy’de Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜNÜN YAKALANMASI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü C.Ö, polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında C.Ö’nün Çerkezköy’de bir evde gizlendiğini tespit etti.

BASKIN VE YAKALAMA

Ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek C.Ö’yü yakaladı. C.Ö, toplamda 31 ayrı suçtan dolayı kesinleşmiş 58 yıl hapis cezasına sahip. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından cezaevine gönderildi.