Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

TEKİRDAĞ’DA GASP OLAYI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Barbaros Caddesi’ndeki bir büfeye giren bir yabancı uyruklu kişi, kurusıkı silah ile yaklaşık 6 bin TL gasp etti. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne gönderildi.

SOYGUN ANINDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Önceki gün gerçekleşen soygun, Bulgaristan uyruklu Nayden İvanov Karpachev tarafından gerçekleştirildi. Büfeye giren Karpachev, bir süre ürünleri inceledikten sonra silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL’yi alıp dükkandan kaçtı. Paniğe kapılan kasiyer durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından ilçenin giriş ve çıkış noktalarını kapatırken, birçok güvenlik kamerasını da incelemeye aldı. Karpachev, olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında, soygunda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olaydan sonra tanınmamak için saçlarını kestiren şüphelinin, kurusıkı olan silahı ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN DURUMU VE İZİ

Nayden İvanov Karpachev’in İstanbul’da bir çiftlikte çalıştığı ve bu işinden ayrıldıktan sonra Çerkezköy’e geldiği belirlendi. Gasp ettiği 6 bin TL ile tanınmamak için tıraş olduğunun tespit edilmesinin ardından, kısa bir süre içinde yemek yediği ve bir bisiklet satın aldığı ortaya çıktı.