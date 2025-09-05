Çerkezköy’de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

HIRSIZLIK İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN KADINLAR

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 2’si tutuklandı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir evden kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce 24 ayar altın zincir, 85 gram altın, 18 adet gram altın ve 55 bin lira çalındı.

EMNİYET EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı üzerine başlattıkları çalışma neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Çorlu ilçesinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde F.T, M.Ç. ve D.D’yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullanılan bir İngiliz anahtarı, maymuncuk ve lehim telleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.D, İstanbul’da 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler F.T ve M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.