Çerkezköy’de İşçi Elektrik Çarpması Sonucu Yaralandı

İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki tren istasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar esnasında bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, hızlı tren şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S. isimli işçi yüksek gerilim hattında çalışırken kazanın kurbanı oldu.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olayı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ambulans ekipleri, polis ve itfaiye takımları sevk edildi. Ağır yaralanan F.S., çevredekilerin yardımıyla akıma kapıldığı yerden çıkarıldı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak geniş bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.