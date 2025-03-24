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Çerkezköy’de Kaçırılan Kızın Yengesi Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, sokak ortasında kaçırılan genç kızla ilgili olarak yenge tutuklandı. Olay, Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre V.A., hemşehrisi olan S.T.’yi ailesine isteme girişiminde bulundu. Ancak kızın ailesi bu evliliğe onay vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte genç kızı kaçırmaya karar verdi.

Kaçırma Eylemi

Olayın yaşandığı gün, S.T., cadde üzerinde yürüdüğü sırada V.A.’nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, genç kızı bir süre konuşturarak oyaladı, bu esnada V.A. hafif ticari aracıyla bölgeye yaklaştı. Arkada bekleyen ağabey ise, S.T.’yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yasal Süreç ve Aramalar

S.T.’nin kaçırıldığını öğrenen ailesi, durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yenge S.A. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki ağabey ve kaçırılan genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

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