Çerkezköy’de Kaza, Üç Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. T.İ. yönetimindeki 59 AES 034 plakalı araç, Öztrak Caddesi üzerinde T.A. idaresindeki 59 ALD 901 plakalı otomobille çarpıştı. Bu talihsiz olayda, T.A. ve aynı araçta bulunan iki yolcu yaralanma yaşadı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde hızla müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralıların ilk tedavisini yaptıktan sonra onları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan Danilos Pizza, sahip değişikliği yaşadı. Bu gelişme, ligin dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda çıktı fakat yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halk müdahale etti.

