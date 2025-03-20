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Çerkezköy’de Kesinleşmiş Ceza İle Aranan Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ele geçirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, yağma suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip E.B. isimli şahsın ilçede saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, Çerkezköy Adliyesi’ne gönderileceği bildirildi.

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