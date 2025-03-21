Haberler

Çerkezköy’de Kontrolden Çıkan Araç Kazası

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın oluştuğu anlarda, yaralı sürücü seyir halindeyken birden gözlerinin karardığını ifade etti. Kaza, Gaziosmanpaşa Camii önünde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ FARKLI

Edinilen bilgilere göre, O.K. yönetimindeki 59 AGG 561 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken direksiyon kontrolünü kaybetti ve park halindeki 3 farklı araca çarparak durdu. Çevredekiler, aracın içinde sıkışan sürücüye yardım etmek için hemen hareket geçti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve durumunu stabilize etmek için ambulansa aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişi Silivri Cezaevi'ne yerleştirildi.
Haberler

Annem Ankara Final Mi Yapıyor?

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Annem Ankara", zorlu bir hayat mücadelesi veren bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Dizi final yapma kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.