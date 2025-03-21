Çerkezköy’de Kontrolden Çıkan Araç Kazası

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın oluştuğu anlarda, yaralı sürücü seyir halindeyken birden gözlerinin karardığını ifade etti. Kaza, Gaziosmanpaşa Camii önünde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ FARKLI

Edinilen bilgilere göre, O.K. yönetimindeki 59 AGG 561 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken direksiyon kontrolünü kaybetti ve park halindeki 3 farklı araca çarparak durdu. Çevredekiler, aracın içinde sıkışan sürücüye yardım etmek için hemen hareket geçti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve durumunu stabilize etmek için ambulansa aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili araştırmalar devam ediyor.