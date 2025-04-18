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Çerkezköy’de Otomobil Kaldırıma Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin kaldırıma çarparak yan yattığı bildiriliyor. Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, 60 AFU 728 plakalı otomobil kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve kontrolden çıktı. Sonrasında araç kaldırıma çarparak yan yattı. Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE İNCELEME

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale işlemlerinin ardından yaralı olan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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