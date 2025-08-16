Çerkezköy’de Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil, yaya geçidinde iki kadına çarptı. B.Ö. yönetimindeki 34 AK 1224 plakalı araç, Cengiz Topel Caddesi’nde yaya geçidinde A.D. ve N.A’ya çarpıyor. Olay sonrası durum hemen yetkililere bildirildi.

SALGIN ÇARPMA SONUCUNDA YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Çarpmanın sonucunda yaralanan kişilerin sağlık durumları hakkında net bilgi verilmedi, ancak tedavi altına alınıyorlar.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülüyor. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor ve bu görüntüler, detaylı incelemeyen sunulacak.