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Çerkezköy’de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

PLASTİK KALIP İMALATI YAPAN İŞ YERİNDE YANGIN

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, plastik kalıp makine imalatı yapan bir tesiste yangın çıktı. Olay, Veliköy Mahallesi Kosikop OSB içinde yer alan BLR Desing Plastik Kalıp İmalatı adlı iş yerinde gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Çevredekilerin yangını bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi. Yangının nedenine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

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