Çerkezköy’de Trafik Kazası Oldu

TRAFİK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, bir trafik kazasıyla sarsıldı. Çerkezköy-Çorlu çevre yolu üzerinde gerçekleşen kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 59 ADZ 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak ters döndü.

YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Kaza sonrasında yaralanan sürücü için olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin yürütülen inceleme çalışmaları ise sürüyor. Bu süreçte kazanın nedenlerine dair detayların aydınlatılması hedefleniyor.