Çerkezköy’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ÇERKEZKÖY’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Çiftlik Bölgesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgedeki aramalara başladı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANMA ANI

Polisin titiz takibi sonucunda, Y.G. ve A.A. isimli şahısların peçeteye uyuşturucu madde emdirirken suçüstü yakalanmaları sağlandı. Ekipler, bu şahısların bulunduğu bir araçta ve çevrede gerçekleştirdikleri aramalarda 4,16 gram kimyasal madde, 1,06 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sigara, 18 adet basıma hazır yeşil peçete ve bir makas ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıkladı.
Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

Kocaeli'de kamuda görevli olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, bir vatandaşı davalarını çözme vaadiyle 71 bin 500 TL dolandırdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

