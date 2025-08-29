Çerkezköy’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ÇERKEZKÖY’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Çiftlik Bölgesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgedeki aramalara başladı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANMA ANI

Polisin titiz takibi sonucunda, Y.G. ve A.A. isimli şahısların peçeteye uyuşturucu madde emdirirken suçüstü yakalanmaları sağlandı. Ekipler, bu şahısların bulunduğu bir araçta ve çevrede gerçekleştirdikleri aramalarda 4,16 gram kimyasal madde, 1,06 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sigara, 18 adet basıma hazır yeşil peçete ve bir makas ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.