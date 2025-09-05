Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki fabrikalar ve bir villayı tehdit etmeye başladı. Yangın sonucunda fabrikanın çalışanları ve villa güvenlik tedbiri olarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

OYUNSA TEHLİKE VE MÜDAHALELER

Edinilen bilgilere göre, yangın Veliköy Mahallesi Bağlık Oba mevkiindeki otluk alanda öğle saatlerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayıldı ve bu durum çevrede yaşayan vatandaşlar arasında ciddi bir endişe yarattı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangından çıkan yoğun duman, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara kadar ulaştı. Fabrika yönetimleri, işçilerin sağlığını korumak amacıyla acil olarak üretime ara verdiklerini açıklayarak, çalışanlarını evlerine gönderdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Alevler, otluk alana yakın bir villanın bahçesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonrasında villa güvenlik amacıyla tahliye edilirken, yangın ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.