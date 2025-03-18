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Çerkezköy’deki Doğalgaz Patlaması Anları Ortaya Çıktı

DOĞALGAZ PATLAMASINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çerkezköy ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Çerkezköy Bağlık Mahallesi’nde bu sabah gerçekleşen olayda, doğalgaz patlaması sonucunda alevler yükseldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte binanın camları da kırıldı ve çevredeki işletmelerle araçlar hasar gördü.

PATLAMA ANI PANİK YARATTI

Patlamanın anı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yeni görüntülerde, olayın meydana geldiği bölgenin adeta bir savaş alanına dönüştüğü dikkat çekti. Patlama sırasında büyük bir panik yaşanırken, çevredeki insanlar neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine hemen gelen ekipler yangına müdahale ederken, patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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