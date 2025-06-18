Çerkezköy İstasyonunda Elektrik Kazası Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki tren istasyonunda, çalışmalar sırasında elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı. Olay, tren istasyonunda gerçekleşti ve hızlı tren şantiyesinde çalışan F.S., yüksek gerilim hattı ile ilgilenirken elektrik akımına kapıldı.

DURUMUN İHBARI VE YARDIM EKİPLERİ

Olayı gören çevredekiler hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Ağır yaralanan işçi, çevredeki insanların da yardımıyla elektriğin etkisi altındaki aracın üzerinden indirilerek güvenli bir alana taşındı.

Olay yerindeki ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı işçi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay ile ilgili geniş çaplı bir inceleme süreci başlatıldı.