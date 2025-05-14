Çerkezköy TSO, Romanya’da İş Geliştiriyor

ÇERKEZKÖY TSO HEYETİ ROMANYA’DA TİCARİ İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, Romanya Türk İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek Türkiye ile Romanya arasındaki ticari iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarete Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Başkan Yardımcısı Sinan Sifil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Bünyamin Fırat, Ufuk Mangır, Turgay Kaya, Murat Narçın ve Evren Kahraman katıldı. Romanya’da heyeti, Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve Başkan Yardımcısı Gürsel Öztekin ağırladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve ortak gelişim alanları detaylı bir şekilde ele alındı. Çerkezköy TSO heyeti, Türk girişimcilerin Romanya’da daha etkin bir rol almasını sağlamak amacıyla Romanya’daki iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Çerkezköy ve bölge iş dünyamız için dış pazarlara açılmak ve uluslararası iş birliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Romanya, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan bir pazar ve bu tür görüşmeler iş dünyamızın küresel rekabette güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Çerkezköy TSO olarak, üyelerimizin ticaret ağlarını genişletmelerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

SEKTÖREL İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen görüşmelerde, sektörel iş birliği fırsatları detaylı şekilde değerlendirildi ve Türkiye-Romanya ticari ilişkilerinin ne şekilde daha ileriye taşınabileceği üzerine yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Oda Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy TSO’nun bu tür girişimlerle üyelerinin uluslararası pazardaki etkinliğini artırmayı amaçladığını ve Romanya’daki ticari fırsatları değerli bir şekilde değerlendirmek için bölgesel iş insanlarına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Ufuk Tandoğan ve yönetimine teşekkürlerini sundu.