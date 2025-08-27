Haberler

Çermik Belediyesi’nden Bebek Projesi Başladı

HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ BAŞLADI

Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek, Mutluluk Getirdin Projesi”ni hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde, yeni dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerine, temel ihtiyaç malzemelerini içeren hediye paketleri sunuluyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, her yeni doğan bebeğin ilçelerine mutluluk getirdiğini belirtti. Bebekler ve ailelerinin yanında olmayı, onların mutluluğuna ortak olmayı bir görev olarak gördüklerini ifade eden Karamehmetoğlu, “Bu küçük ama anlamlı hediye, hem ailelerimize destek hem de minik yavrularımıza ilk hatıra olacak” şeklinde konuştu. Proje ile ilgili olarak aileler, başlatılan çalışmadan ötürü Karamehmetoğlu ve belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

