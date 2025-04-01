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Çermik’te Lastik Patladı, Otomobil Devrildi

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL KAZASI

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, bir otomobilin lastiği patlaması sonucu meydana gelen kaza sonucunda sürücü yaralanıyor. Alınan bilgiye göre, Sinek Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak taşlara çarpıyor ve ancak bu şekilde durabiliyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza hakkında yapılan ihbar sonrası hemen olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor. Ardından yaralı sürücü, Çermik Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

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