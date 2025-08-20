Çermik’te “Melike Belkıs Şenlikleri” Yapıldı

DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde “Melike Belkıs Şenlikleri” gerçekleştirildi. Çermik Belediyesi, bu etkinliği ilçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla Tepe Mahallesi’ndeki Hamam Başı Meydanında düzenledi. Şenlik, renkli görüntülerle doldu.
ŞENLİKTE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI
Etkinlikte, birçok sanatçı konserler verdi, halk oyunları gösterileri dengelendi ve birbirinden farklı kültürel etkinlikler yer aldı. Şenliğe, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve yerel halk katılım gösterdi.