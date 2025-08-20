Haberler

Çermik’te “Melike Belkıs Şenlikleri” Yapıldı

DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde “Melike Belkıs Şenlikleri” gerçekleştirildi. Çermik Belediyesi, bu etkinliği ilçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla Tepe Mahallesi’ndeki Hamam Başı Meydanında düzenledi. Şenlik, renkli görüntülerle doldu.

ŞENLİKTE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI

Etkinlikte, birçok sanatçı konserler verdi, halk oyunları gösterileri dengelendi ve birbirinden farklı kültürel etkinlikler yer aldı. Şenliğe, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve yerel halk katılım gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılan bir karides markasını piyasadan çekmesini istedi. Ürünlerdeki Sezyum-137 izotopu, kanser riski taşıyor.
Haberler

İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 93 bin makaron ile gümrük kaçağı sigara, puro ve sahte etiketli etil alkol ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.