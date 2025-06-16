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Çermik’te Otomobil Çarpmasıyla Genç Hayatını Kaybetti

DÜŞME KAZASI VE HAYAT KAYBI

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sercan Yaman, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Çermik-Ergani kara yolunda gerçekleşti. 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, Sercan Yaman’a çarptı ve çarpmanın etkisiyle Yaman ağır yaralandı.

Olayla ilgili olarak sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sercan Yaman’a yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaman’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Durumla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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