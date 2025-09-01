Çermik’te Sıra Gecesi Düzenlendi

ETKİNLİKTE SANATÇILAR SAHNEDEN TÜRKÜLER SÖYLEDİ

Çermik Belediyesi tarafından bir sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Tepe Mahallesi Hamambaşı Meydanı’nda gerçekleştirilen bu organizasyonda çeşitli sanatçılar türküler seslendirdi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve etkinlikte bulunmak için bir araya geldi.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN VE TURİZM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediyenin amacıyla ilgili bilgi verdi. İlçenin kültürel zenginliklerini korumak ve turizm potansiyelini arttırmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Karamehmetoğlu, “İlçemiz hem doğal güzellikleri hem de köklü gelenekleriyle bölgemizin turizm cennetidir.” ifadelerini kullandı.