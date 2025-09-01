Haberler

Çermik’te Sıra Gecesi Düzenlendi

ETKİNLİKTE SANATÇILAR SAHNEDEN TÜRKÜLER SÖYLEDİ

Çermik Belediyesi tarafından bir sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Tepe Mahallesi Hamambaşı Meydanı’nda gerçekleştirilen bu organizasyonda çeşitli sanatçılar türküler seslendirdi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve etkinlikte bulunmak için bir araya geldi.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN VE TURİZM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediyenin amacıyla ilgili bilgi verdi. İlçenin kültürel zenginliklerini korumak ve turizm potansiyelini arttırmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Karamehmetoğlu, “İlçemiz hem doğal güzellikleri hem de köklü gelenekleriyle bölgemizin turizm cennetidir.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Haberler

Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.