Çermikte Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıldı

KIRTASİYE YARDIMLARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Çermik Belediyesi, İstanbul Esenler Belediyesi ile Çermikliler Derneği’nin işbirliği ile temin edilen kırtasiye malzemeleri, belediye önünde yapılan programın ardından öğrencilerle buluşturuldu.

EĞİTİME YATIRIM YAPIYORUZ

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan kırtasiye yardımı ile öğrencileri sevindirmek amacı taşıdıklarını ifade etti. Öğrencilere yönelik yardımların süreceğini vurgulayan Karamehmetoğlu, “Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak geleceğimiz için en önemli yatırım konudur. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Esenler Belediyemize ve Çermikliler Derneği’ne teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR DESTEKLENEN YARDIMI TAKDİR ETTİ

Yardım programı sonrası vatandaşlar, yapılan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Nizip'te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

