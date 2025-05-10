CerModern, 15. Yılını Kutladı

15. YIL KUTLAMALARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUYLA GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’nin önemli kültür ve sanat merkezi CerModern, 15’inci yıl dönümünü sürdürülebilirlik vizyonuyla kutluyor. Üzerinden 15 yıl geçen sürede tren bakım atölyesinden kültür ve sanat merkezi haline dönüşen CerModern, bu özel yılı sanatçı Sevincy’nin “Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak” temalı sergisi ile müzik dinletileri ve farklı etkinliklerle değerlendiriyor.

YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT ANLAYIŞI

Türkiye’nin ilk “Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi” olmayı amaçlayan CerModern, bu doğrultuda Ekonorm ile işbirliği yaparak sürdürülebilirlik raporunu hazırladı. Yeni vizyonuyla CerModern, kültürel mirası korurken çevresel farkındalığı artırmayı, toplumsal faydayı önceliklendirmeyi ve sanatın evrensel diliyle tüm bu unsurları bir araya getirmeyi hedefliyor.

ETKİNLİKLER VE GELECEK PLANI

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, CerModern’in yalnızca bir sanat kurumu değil, aynı zamanda Ankara’nın kültürel vitrini olduğunu ifade etti. Kurumun tutumu, kimliği ve yaklaşımıyla örnek olmayı amaçladıklarını dile getiren Tümer, CerModern’in gelecek döneminde çevre ve iklim sorumluluğuna odaklanacak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

SERGİ 15 HAZİRAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Sanatçı Sevincy’nin “Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak” sergisi, 15 Haziran’a kadar CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, plastik ve dijital atıklardan oluşan eserleriyle insan-doğa ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve veri çağının yarattığı kirliliği ele alıyor.