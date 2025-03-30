Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Kuyruğu

CERAH MAHALLESİ’NDE GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi, geleneksel bayramlaşma etkinliği için uzun bir kuyruk oluşturdu. Mahalle sakinleri, bayram namazının ardından yaklaşık 1 kilometrelik bir sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor. Cerrah Mahallesi, 12 bin kişilik nüfusuyla, dini bayramlarda toplu bayram kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

GELENEĞİN ÖNEMİ

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi. Mahalle sakinleri, bu gelenekle birlikte bayram coşkusunu paylaşarak birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.