Cerrahi Maskeli Hırsız Ayakkabı Çaldı

GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul Sultangazi’de bir hırsız, gündüz vakti cerrahi maske takarak bir apartmana girdi. Beğendiği ayakkabıları büyük siyah bir poşete koyarak çaldı. Olayın ardından yaşananlar, güvenlik kameralarına kaydedildi. 17 Haziran Salı günü saat 10.50 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

HIRSIZLIĞIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, hırsız apartmana girmesinin ardından, önce ayakkabı dolu poşeti bina girişine bıraktı. Ardından üst katlarda dolaşarak beğendiği ayakkabıları çaldı ve topladığı ayakkabıları büyük poşete yerleştirdi. Son olarak giriş kattaki bir daireye yönelen hırsız, buradan ek olarak bir çift ayakkabı alarak hızla binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın sırtında taşıdığı büyük poşeti bina girişine bırakıp üst katlarda hareket ettiği ve çaldığı ayakkabıları poşetine doldurduktan sonra binadan çıktığı gözlemleniyor.