Cerrahi, Teknikten Daha Fazla Bir Zanaattır

PROF. DR. MEHMET HABERAL’IN AÇIKLAMALARI

Başkent Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, cerrahinin yalnızca bir teknik işlem olmadığını, aynı zamanda bir zanaat olduğunu vurguladı. “Cerrahi işlemler hassasiyet gerektirir. Cerrah bir zanaatkardır. Bu anlayışla hareket edildiğinde komplikasyon oranları asgari düzeye iner.” diyen Prof. Dr. Haberal, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen ve Türk Cerrahi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunda Güncel Durum’ konulu toplantının önemine dikkat çekti. Etkinlik, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen cerrahların ilgi gösterdiği bir buluşma oldu.

İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONUNUN GEREKEN ÖNEMİ

Toplantıya katılan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yabanoğlu, Türkiye’nin tiroid cerrahisi alanında uluslararası düzeyde önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti. “Tiroid hastalıkları ülkemizde endemik düzeydedir. Bu nedenle sinir monitörizasyonu ile ilgili farkındalık yaratmak, güncel gelişmeleri paylaşmak ve cerrahlarımızı bilgilendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yabanoğlu, cerrahların bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TOPLANTININ TEMEL VİZYONU

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldırım, toplantının ana konusunu “Tiroid ameliyatlarında görülen sinir komplikasyonlarının nasıl azaltılabileceği ve hastalara en faydalı yaklaşımın ne olabileceği üzerine odaklanıyoruz. Amacımız zarar vermeden tedavi etmek. Hipokrat’ın da dediği gibi önce zarar vermemek, sonra korumaktır.” sözleriyle ifade etti. Prof. Dr. Yıldırım, üniversitelerinin 1994’ten bu yana Türkiye’nin ilk vakıf tıp fakültesi olma sorumluluğuyla hareket ettiğini ve farklı şehirlerdeki hastanelerle güçlü bir akademik kadro sağladığını aktardı. Ayrıca, tiroid cerrahisinde bilimin ve teknolojinin sunduğu yeniliklerle hastalara en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

TÜRK CERAHİ DERNEĞİ’NDEN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Ahmet Serdar Karaca da Türkiye’de tiroid ve paratiroid hastalıklarının yaygın olduğunu açıkladı. “Bu sempozyumda kanıta dayalı güncel yaklaşımlar ve teknolojik imkanların cerrahiye nasıl entegre edileceğini tartışıyoruz. Sinir monitörizasyonu sayesinde komplikasyon oranlarını azaltmak ve hastalarımıza daha güvenli ameliyatlar sunmak mümkün hale gelmiştir.” şeklinde açıklama yapan Dr. Karaca, toplantıda katılımcıların soru sorma ve görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Dört oturumun gerçekleştiği etkinlik, etkileşimle zengin bir içerik sunarak karşılıklı bilgi paylaşımını sağladı.