Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Park Tartışması

DAVA SONUCUNDA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin otoparkında yaşanan ve araç park etme sebebiyle çıkan tartışmada Mehmet Akbulut’u çenesinden yaralayan polis memuru E.G.’nin yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, E.G.’yi ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 1 gün hapse çarptırdı. Ancak verilen cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

TARTIŞMA VE YARGILAMA SÜRECİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık E.G. ile birlikte diğer sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat da hazır bulundu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, E.G.’nin Mehmet Akbulut’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

E.G.’nin yanı sıra diğer müşteki sanıklar Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat, E.G.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı ve bu cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Osman Akçiçek ise E.G.’ye yönelik ‘hakaret’ suçundan 1,740 lira adli para cezası aldı. Mahkeme, E.G.’nin yurtdışına çıkışına yasak getirirken, diğer sanıkların ‘tehdit’ suçundan beraatine hükmetti.

Olayın Gelişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.G. ile Osman Akçiçek, Mehmet Akbulut ve Mehmet Akfırat’ın hangi rollerle olayda bulunduğu açıklandı. Dava dosyasında, E.G.’nin otoparkta yaşanan tartışmada itildiği, sonrasında E.G.’nin belinden çıkan silahı, Osman Akçıçek’e doğrultarak küfür ettiği ve bu sırada Akbulut’un silahın bulunduğu elini tutmaya çalıştığı bilgileri yer aldı. E.G. daha sonra silahın kabzasıyla Akbulut’un başına vurdu ve silahı ateşleyerek Akbulut’u yaraladı.

Hazırlanan iddianamede, E.G. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenildi.