Cesar Bölgesinden 11 Çocuk Türkiye’ye Gidecek

KOLOMBİYA’DAN YETENEKLER TÜRKİYE’YE GELİYOR

Kolombiya’nın Cesar yönetim bölgesinden 11 çocuk, mayıs ayında Galatasaray tesislerini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükelçiliği ve Galatasaray Kulübü işbirliği ile düzenlenen bu program, Cesar yönetim bölgesindeki Aguachica kasabasında yaşayan 11 çocuğun İstanbul’u ziyaret etmesini sağlıyor.

SPOR VE KÜLTÜR BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Bu ziyarette çocuklar, Galatasaray tesislerini görecek ve kulübün Kolombiyalı futbolcuları Davinson Sanchez ve Carlos Cuesta ile antrenman yapma fırsatı bulacaklar. Program, Kolombiya’nın “Kültür ve Spor Diplomasisi Girişimi” çerçevesinde yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı Değişim Koordinatörü Camilo Vizcaya, programın çok yönlü olduğunu belirterek, “Galatasaray ile spor eğitimi, gençlerin Türkiye’yi tanıması için kültürel bir boyut oluşturacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Galatasaray’da Kolombiya’yı temsil eden futbolcuların, çocuklar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Vizcaya, “Vatandaşlarının uluslararası bir takımda başarı elde ettiğini görmek, onlar için çok değerli.” dedi. Programa katılacak olan 15 yaşındaki Angel David Osorio Barrio ise, “Sahada olmanın en sevdiğim yanı topa sahip olmanın, pas vermenin, gol atmanın heyecanını hissetmek. Davinson Sanchez gibi milli yıldızımızın oynadığı Galatasaray’da antrenman yapacak olmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek.” açıklamasında bulundu.

BÖLGE İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT

Aguachica Belediyesi Spor Koordinatörü Jorge Camargo, bu ziyaretin bölge için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Çocuklarımızın yurt dışında böyle bir deneyim yaşaması büyük bir fırsat. Bu yalnızca sportif değil, kişisel gelişim açısından da değerli bir değişim süreci olacak.” diyerek programın önemini dile getirdi.