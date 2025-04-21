Çeşme Açıklarında 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Dün sabah saat 08.00 civarında, vatandaşlar Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğu yönünde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Bu ihbarı değerlendiren ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek lastik botu durdurmayı başardı.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Durdurulan botta, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 18 kaçak göçmen bulundu. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması için kıyıya çıkartıldı. Sonrasında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.